L’héritage de Miriam Toews

« De quel genre de monde mes petits-enfants ont-ils hérité ? Comment fait-on pour mener une vie pleine, riche et remplie d’espoir en sachant tout ce que l’on sait ? » C’est en réfléchissant à ces questions que Miriam Toews a écrit Nuit de combat. Pour ses quatre petits-enfants. Pour qu’ils sachent qu’il est possible, malgré les pertes et les tragédies que nous lèguent ceux qui nous ont précédés, de s’en sortir et d’éprouver de la joie.