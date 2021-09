Littérature

Le Chœur des femmes

La médecine des femmes : de flic à soignant

C’est l’histoire d’une jeune interne, première de classe et aspirante chirurgienne, qui débarque un jour, et en stage, dans un département de médecine différent. Ici, dans ce centre de la « médecine de la femme », au lieu de donner son avis, on lui demande d’écouter. Au lieu de juger, on s’attend à ce qu’elle aide. En mode sympathie, bienveillance et surtout empathie. Et c’est le choc.