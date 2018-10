Akousma: quinzième sommet de l'exploration électroacoustique

Chaos + Emergent

Vendredi, 20 h, à l'Usine C

La soirée Chaos + Emergent réunira d'abord les Italiens Francesco Canavese et Francesco Giomi, qui exécuteront The SDENG Project, exploration des relations entre le live electronic et l'improvisation. La pièce Thunderdrone, des Espagnols Diego de León et Manu Retamero, témoignera de leur expertise en conception de synthétiseurs et de l'influence qu'ils exercent sur le genre glitch-ambient ou même la techno. Par la suite, la Québécoise Myriam Bleau nous offrira un de ses systèmes audiovisuels dont elle a le secret... quelque part entre l'installation et la performance musicale intégrant l'électroacoustique, la techno, la pop ou le hip-hop. Myriam Bleau sera suivie de l'Allemand Markus Mehr, dont l'oeuvre Liquid Empires résulte de subtils traitements d'enregistrements sous-marins... glou glou! Ce programme sera coiffé de Giant Claw, oeuvre singulière de l'artiste audiovisuel américain Keith Rankin.

Viva l'Italia!

Samedi, 20 h, à l'Usine C

À l'évidence, la présence italienne domine le 15e festival Akousma, le programme de clôture en fera l'éloquente démonstration. D'abord au menu sera diffusée la pièce Valence du Montréalais Ilyaa Ghafouri, un diplômé du Conservatoire de musique de Montréal, sous la tutelle de Louis Dufort, en l'occurrence le directeur artistique d'Akousma. Ensuite, les compositeurs italiens uniront leurs forces: Francesco Casciaro, Francesco Canavese, Francesco Giomi et Andrea Gozzi diffuseront un florilège d'oeuvres les ayant marqués; To Down de Gabriele Marangoni pour quatre performeurs; Chants parallèles du brillantissime Luciano Berio; Microclima II de Marco Dibeltulu, imprégnée de musiques traditionnelles de Sardaigne; Scabro de Francesco Giomi, de facture «rugueuse, rustre, rude et impolie»; Otkaz, Simonluca Laitempergher, fondée sur le principe d'oktaz, point précis où un mouvement s'arrête et un autre s'amorce.

