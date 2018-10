Halloween MTL, un nouveau festival pour célébrer la peur

Montréal compte officiellement un nouveau festival: Halloween MTL, qui prend aujourd'hui son envol et se poursuivra jusqu'à dimanche. Marie-Eve Morency, Luc Senay et François Chénier y présenteront notamment Fais-moi peur, une lecture de textes à glacer le sang.

François Chénier, Luc Senay et Marie-Eve Morency seront réunis à partir de ce soir sur la scène du Théâtre Sainte-Catherine pour présenter Fais-moi peur, une lecture publique de textes soigneusement sélectionnés par François Chénier pour faire frissonner les spectateurs.

«On part la lecture avec l'idée d'une bête sous-marine dont l'existence a été camouflée à Montréal, enfermée dans une poutre du pont Jacques-Cartier, qu'on fait ressortir à l'Halloween», explique François Chénier, qui a également sélectionné des passages des meilleurs textes de Patrick Senécal.

«On fait aussi un survol des légendes québécoises comme la Dame blanche et la Corriveau, mais aussi de légendes urbaines qui sont un mélange de fiction, de réalité et d'horreur, notamment avec l'histoire du tueur en série Ed Gein qui a inspiré Psycho et Massacre à la tronçonneuse.»

Directeur et fondateur d'Halloween MTL, Éric Belley s'est également associé à Zoofest pour créer un volet consacré à l'humour qu'il compte faire grossir au fil des années. Il propose à partir de ce soir Mort de rire, une série de spectacles pilotée par le duo comique Les Pic-Bois. Le duo animera aussi Spectre, le volet cinéma de la programmation au cours duquel le public est invité à visionner de manière interactive Halloween ainsi qu'un court métrage et un documentaire sur le mythique film d'horreur sorti il y a 40 ans.

Émerveillement, magie, folie

Samedi soir, le cabaret La Tulipe proposera La nuit des morts célèbres, un spectacle où Marc Déry, Pascale Picard, Antoine Gratton, Renee Wilkin, Bryan Audet, Rémi-Pierre Paquin et Alexia Tapp reprendront les grands succès de défunts chanteurs comme David Bowie, Michael Jackson et Aretha Franklin. Des activités familiales seront aussi organisées au Complexe Desjardins tout le week-end.

«Quand j'ai vu le succès des activités proposées pour Halloween au 375e l'an dernier, j'ai rencontré des promoteurs pour leur proposer un festival qui regrouperait le plus de partenaires possible, un peu comme Montréal en lumière. Je veux développer un marché d'Halloween, des partys, et des activités avec l'OSM, le Jardin botanique, etc. Ce n'est pas juste la peur, l'Halloween, c'est aussi l'émerveillement, la magie et la folie. On pourrait très bien aussi faire un défilé de princesses!», conclut Éric Belley, emballé.