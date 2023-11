L’actrice américaine Shannen Doherty, tête d’affiche de la série des années 1990 Beverly Hills 90 210, est atteinte d’un cancer du sein métastatique qui s’est répandu à ses os, mais elle confie que le plus beau, selon elle, est encore à venir.

« Je n’en ai pas fini avec la vie. Je n’en ai pas fini avec l’amour. Je n’en ai pas fini avec la création. Je n’ai pas fini d’espérer de changer les choses pour le mieux, a-t-elle confié au magazine People. Je n’en ai juste… pas fini. »

Shannen Doherty, 52 ans, s’est fait diagnostiquer un cancer du sein en 2015. Elle a subi une mastectomie et des traitements de chimiothérapie et de radiothérapie. En 2017, elle révélait sur Instagram être en rémission, mais le cancer l’a rattrapée en 2019, cette fois en stade 4. Elle s’est fait retirer une tumeur au cerveau, ce printemps, « l’une des choses les plus épeurantes » qu’elle a vécu.

« On se demande : pourquoi moi ? Pourquoi ai-je eu le cancer ? Pourquoi mon cancer est-il revenu ? Pourquoi suis-je au stade 4 ? Et tout cela vous porte à chercher le plus sens le plus profond de la vie. »

Le cancer atteint aujourd’hui ses os, mais elle suit actuellement un « très bon » plan de traitement, qui fonctionne bien. Elle espère qu’un jour, elle pourra prendre part à un essai clinique pour une nouvelle thérapie. Et pour elle, ses plus beaux souvenirs sont encore devant elle.

PHOTO TIRÉE D’IMDB Shannen Doherty (au centre) interprétait Brenda Walsh

« Les gens croient que cela signifie qu’on ne peut plus marcher, plus manger, plus travailler. Même si vous êtes encore jeune, ils vous mettent au pâturage : tu es fini, tu es retraité, mais pas nous. Nous sommes dynamiques et nous avons une vision tellement différente de la vie. Nous sommes des gens qui veulent travailler, profiter de la vie et continuer à avancer. »

Shannen Doherty racontera sa vie et sa maladie dans un balado nommé Let’s Be Clear With Shannen Doherty, disponible à partir du 6 décembre sur iHearthRadio.