Dix-sept ans après le premier Un deuxième album en vue pour Paris Hilton

Les 35 ans et plus se souviendront (peut-être) qu’en 2006, l’héritière Paris Hilton a enregistré un album, intitulé Paris, qui avait été vendu à 1 million d’exemplaires aux États-Unis. Dix-sept ans plus tard, on apprend d’un deuxième album est en gestation.