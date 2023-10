Les 35 ans et plus se souviendront (peut-être) qu’en 2006, l’héritière Paris Hilton a enregistré un album, intitulé Paris, qui avait été vendu à 1 million d’exemplaires aux États-Unis. Dix-sept ans plus tard, on apprend d’un deuxième album est en gestation.

« J’enregistre un nouvel album en ce moment », a confié cette semaine Paris Hilton, qui était l’invitée de l’animateur Jimmy Fallon à The Tonight Show. L’album, a-t-elle précisé, sera lancé l’an prochain. Il sera produit par l’auteure-compositrice-interprète australienne Sia.

Une chanson de Paris Hilton et du DJ nippo-américain Steve Aoki, intitulée Lighter, a d’ailleurs été lancée la semaine dernière.

Extrait de Lighter

Paris Hilton, 42 ans, est aujourd’hui mère d’un garçon de 9 mois, qu’elle a eu par mère porteuse.