On sait que les ruptures amoureuses sont source d’inspiration pour Taylor Swift. Voilà qu’une chanson de rupture à propos par son idylle alléguée avec le joueur des Chiefs Travis Kelce circule sur les réseaux sociaux.

La chanson s’intitule Kelce breakup song et semble bel et bien interprétée par Taylor Swift. Les paroles vont comme suit :

Tu as volé mon cœur, tu l’as intercepté. Maintenant que tu es parti, je dois l’accepter. Ai-je rencontré ta mère trop tôt ? Ou ai-je fait ce que je fais toujours ?

« Est-ce vrai ? » s’enquièrent des internautes sur YouYube, TikTok et Instagram.

La réponse courte : non. Cette interprétation est une création… de l’intelligence artificielle.

Tout a commencé le 26 septembre, quand Will King, un Américain qui compose des chansons humoristiques, a publié sur Instagram et TikTok « Taylor Swift’s first single after Breaking up with Travis Kelce », une chanson qu’il a écrite et qu’il interprète lui-même, accompagnée de sa guitare acoustique. La vidéo a été vue plus de 5 millions de fois sur TikTok.

Trois jours plus tard, la page « There I ruined dit », sur TikTok, qui s’amuse à modifier des chansons avec des logiciels d’intelligence artificielle (Melodyne et Pro Tools), en a fait une nouvelle version. La voix originale de Will King a été changée pour celle de Taylor Swift. Sur la vidéo, visionnée elle aussi des millions de fois, l’origine de la chanson est clairement indiquée.

C’est par la suite que des coquins d’internautes ont fait des montages avec des images de Taylor Swift, sans mentionner la source, évidemment.

Heureusement, ces vidéos ont été beaucoup moins visionnées que les originales, et la vaste majorité des internautes qui les ont commentées ont découvert le pot aux roses et signalé la supercherie. Le site de vérifications des faits Snopes s’est également chargé de mettre les choses au point.