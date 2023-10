Dans le premier épisode de la docusérie Beckham, rendue disponible cette semaine sur Netflix, l’ex-footballeur David Beckham et sa femme Victoria Adams racontent leur première rencontre. Et David Beckham en profite pour mettre quelque chose au clair.

Victoria Adams explique à la caméra avoir été séduite par le footballeur, qu’elle a rencontré en 1997 sur un terrain de football, et avec qui elle a eu quatre enfants. « On se ressemble, dit-elle, assise sur le sofa. On vient tous les deux de familles qui travaillent très dur. Nos deux parents travaillaient très dur. On est tous les deux issus de la classe ouvrière. »

« Sois honnête », réplique David Beckham, la tête dans l’embrasure de la porte. « Je suis honnête », balbutie sa femme. « Tu allais à l’école dans quelle voiture ? » lui demande-t-il. Après quelques hésitations, Posh Spice admet que, dans les années 1980, son père avait… une Rolls-Royce.

Réalisée par Fisher Stevens, la série Beckham, divisée en quatre épisodes de plus d’une heure, promet d’offrir un « aperçu inédit » de l’ex-star de Manchester United, qui passionne la Grande-Bretagne depuis près de 30 ans.