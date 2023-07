(Westerly) Une femme à qui l’on avait déjà recommandé de ne pas s’approcher de la maison de Taylor Swift au Rhode Island, aux États-Unis, a été arrêtée cette semaine à l’extérieur de la propriété en bord de mer, a indiqué la police.

Associated Press

La femme a été découverte devant la maison et arrêtée lundi, a déclaré le chef de la police de Westerly, Paul Gingerella.

TMZ a publié des photos montrant une personne menottée devant les grilles de la maison, sur lesquelles figuraient plusieurs panneaux « No Trespassing » (Interdiction d’entrer).

Les admirateurs trop zélés ont été un problème pour Swift au fil des années, avec plusieurs arrestations dans ses maisons.

En juillet 2019, un homme de l’Iowa qui disait vouloir rencontrer Swift a été arrêté près de son manoir en bord de mer, muni d’un pied-de-biche et de pics à serrure, et un homme du New Jersey a été surpris à l’intérieur de la maison quelques mois plus tard.

Un homme de la Floride qui s’est introduit dans la maison de Swift à New York en 2018 a été condamné à une peine de prison après avoir plaidé coupable d’outrage criminel et de tentative de cambriolage.

On ne sait pas si Swift était chez elle lundi. Elle mène présentement une tournée de 52 concerts, baptisée Eras.

Vendredi, elle a sorti Speak Now (Taylor’s Version), une version réenregistrée de son troisième album.