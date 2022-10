Angela Lansbury saluée par les vedettes de la suite de Knives Out

(Londres) Daniel Craig et les acteurs de Glass Onion : À Knives Out Mystery, ont rendu dimanche un vibrant hommage à Angela Lansbury, l’écrivaine-détective d’Elle écrit au meurtre (Murder, She Wrote) morte mardi à 96 ans, à l’occasion de la première européenne de ce film à suspense en clôture du festival du film de Londres.

Joe JACKSON Agence France-Presse

L’actrice américano-britannique Angela Lansbury, qui fait une apparition dans cette suite de Knives Out, a « été dans ma vie, toute ma vie », a avoué Daniel Craig, précisant que son film préféré était le film des studios Disney Bedknobs and Broomsticks sorti en 1971 dans lequel elle jouait.

« Le fait qu’elle soit dans notre film est une bénédiction – et quelle vie incroyable elle a eue », a déclaré M. Craig aux journalistes au cours d’une conférence de presse avant la première européenne du film.

Le réalisateur Rian Johnson a déclaré que l’apparition d’Angela Lansbury dans la suite du film policier Knives Out sorti en 2019, aux côtés d’une des anciennes étoiles de Broadway Stephen Sondheim, qui s’est éteint en novembre dernier, faisait suite à de brèves visites effectuées à leurs domiciles.

« Outre le simple honneur de les avoir dans le film […] Le simple fait de pouvoir avoir 10 minutes avec chacun d’eux, pour leur dire ce que leur travail a signifié pour moi était vraiment, vraiment spécial », a-t-il ajouté.

Glass Onion, qui réunit une distribution de vedettes avec Edward Norton, Kate Hudson et Janelle Monae, sortira dans les salles de cinéma pendant une semaine seulement le mois prochain avant d’être diffusé sur Netflix à partir du 23 décembre.

Une suite « subversive »

Après le succès du premier film – qui a rapporté plus de 300 millions de dollars au box-office mondial, malgré un budget de seulement 40 millions de dollars –, Daniel Craig reviendra pour la troisième fois dans le rôle du détective privé Benoît Blanc.

M. Johnson, qui a déjà réalisé le blockbuster controversé Star Wars : The Last Jedi, a réaffirmé que sa nouvelle franchise découlait de son amour pour la prolifique reine des romans policiers Agatha Christie.

Il a voulu être aussi « subversif » que l’écrivaine britannique dans cette suite mettant en scène Edward Norton dans le rôle d’un milliardaire de la tech vaniteux et Kate Hudson en « fashionista » écervelée.

Dans ces romans, Agatha Christie introduisait « des rebondissements qui, si vous les mettiez en scène aujourd’hui, feraient dire aux gens “c’est très subversif, vous subvertissez le genre” », a déclaré le réalisateur américain.

« Si Agatha Christie écrivait maintenant, elle aurait des milliardaires de la tech comme personnages. Elle n’écrivait pas des pièces d’époque, elle écrivait pour son époque et toutes les choses que nous considérons comme des stéréotypes de romans policiers étaient des figures de l’époque ».

Edward Norton ne s’est pas fait prier pour endosser le rôle fictif du fondateur d’applications en ligne, la majeure partie du film se déroulant sur son île grecque privée ridiculement somptueuse tandis qu’il accueille des amis fortunés.

« Comment ne pas aimer le fait de se moquer des illuminés de la technologie ? », a-t-il lancé en souriant, ajoutant n’avoir pas manqué d’exemples dans la vie réelle pour imaginer son personnage.

L’équipe du film s’est efforcée de ne pas gâcher le plaisir des spectateurs en révélant des indices sur cette intrigue tortueuse. Toutefois, Rian Johnson comme Daniel Craig ont confirmé que le détective privé Blanc, était gai, Hugh Grant faisant une apparition fugace dans le rôle de son compagnon. « Personne d’autre au monde ne pouvait apporter plus de joie à Benoît Blanc », a plaisanté le réalisateur.

Le Festival du film de Londres, qui dure 12 jours, s’est ouvert le 5 octobre avec une nouvelle adaptation musicale du classique de Roald Dahl, Matilda. La version animée de Netflix du classique Pinocchio, réalisée par l’oscarisé Guillermo del Toro, a également été présentée en première samedi.