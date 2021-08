(New York) Le procès de la star américaine déchue du R & B, R. Kelly, poursuivi dans plusieurs affaires pour de multiples abus sexuels, a démarré lundi avec la sélection des jurés devant le tribunal fédéral de Brooklyn.

Maggy DONALDSON Agence France-Presse

Le chanteur de 54 ans, dont les agissements avaient été dénoncés depuis longtemps, mais qui avait été acquitté en 2008 lors d’un procès pour pédopornographie, était présent dans la salle d’audience, stoïque dans un costume bleu marine.

En détention provisoire dans une prison fédérale de Brooklyn, l’interprète d’I believe I can fly, vainqueur de trois Grammy Awards en 1998 avec ce tube, doit notamment être jugé pour extorsion, exploitation sexuelle de mineure, enlèvement, corruption et travail forcé, sur une période allant de 1994 à 2018. Il a plaidé non coupable de toutes les charges.

Interrogé par l’AFP en arrivant au tribunal, l’un de ses avocats, Deveraux Cannick, n’a pas souhaité faire de commentaires, se bornant à dire qu’il s’agissait d’« un lundi comme les autres ».

Selon l’acte d’accusation, R. Kelly dirigeait un réseau qui recrutait et préparait des jeunes filles à avoir des relations sexuelles avec lui, en les enfermant notamment dans leurs chambres d’hôtel quand il était en tournée.

Au tribunal, le chanteur est accusé d’avoir abusé de six femmes, dont des mineures, dont l’identité n’a pas été révélée.

L’ombre d’Aaliyah

Lors de la sélection du jury (douze personnes au total, plus six suppléants), toujours en cours à la mi-journée, trois jurés potentiels se sont dits incapables de présumer de l’innocence de R. Kelly et ont été récusés. Des mesures seront prises pour garantir l’anonymat des jurés, qui seront partiellement isolés pendant le procès, pour les protéger d’influences extérieures.

Après cette sélection, le procès doit rentrer dans le vif du sujet le 18 août, avec les premiers témoignages.

Pendant plus de 25 ans, le chanteur originaire de Chicago à la voix teintée d’influences gospel et aux textes ou aux postures hypersexualisés a nourri les soupçons d’abus, notamment parce qu’il s’entourait de très jeunes filles.

Malgré les accusations, des règlements à l’amiable, et un procès en 2008 qui s’est terminé par un acquittement, il a conservé une solide base de fans et a continué de faire carrière.

Ce n’est qu’en janvier 2019, lors de la sortie de la série documentaire Surviving R. Kelly, que l’étau judiciaire s’est vraiment resserré. Désormais, le chanteur est inculpé dans quatre procédures instruites dans trois États différents (Illinois, New York, Minnesota).

Si l’identité des victimes au procès de New York est gardée secrète, beaucoup considèrent que l’une d’entre elles est la chanteuse Aaliyah, décédée il y a bientôt tout juste 20 ans, en août 2001 dans un écrasement d’avion, à 22 ans.

L’acte d’accusation reproche en effet à R. Kelly d’avoir corrompu un fonctionnaire de l’État de l’Illinois en 1994 pour obtenir de faux documents et épouser une mineure. Une accusation qui renvoie au mariage, finalement annulé, du chanteur avec la jeune étoile du R & B. Elle avait alors 15 ans.