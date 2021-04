(Los Angeles) Ne l’appelez plus Thandie Newton — l’actrice britannique, vedette de la série Westworld, a décidé de revenir à l’orthographe initiale de son prénom, Thandiwe, « bien-aimée » en shona, langue d’Afrique australe, a-t-elle annoncé dans une interview avec l’édition britannique du magazine Vogue, parue dimanche.

Agence France-Presse

Fille d’un technicien de laboratoire britannique et d’une princesse zimbabwéenne, Thandiwe Newton a déclaré que l’orthographe de son prénom avait été changé dans les crédits de son premier rôle d’actrice, pour le film Flirting de 1991, quand elle n’avait que 16 ans.

À présent, la vedette de Westworld revient à son véritable prénom.

« C’est mon nom. Ça a toujours été mon nom. Je reprends ce qui est mien », a-t-elle déclaré au magazine.

Thandiwe Newton est depuis longtemps une championne de la cause des femmes, et de la lutte contre les agressions sexuelles. Elle s’est également élevée contre les abus racistes et sexuels à Hollywood.

Dans l’interview donnée à Vogue, l’actrice affirme que le réalisateur de Flirting, John Duigan, lui avait demandé de prendre une teinte de peau « un peu plus sombre » pour le rôle, et réitère les allégations selon lesquelles le réalisateur de 39 ans avait entamé avec elle une relation de nature sexuelle, qu’elle avait décrite dans le passé comme « forcée ».

Elle se remémore également d’autres incidents racistes et sexuels, notamment d’un réalisateur qui avait abusé d’elle sexuellement avant de montrer une vidéo de l’évènement à d’autres.

« J’étais traumatisée », déclare l’actrice au magazine.

Thandiwe Newton évoque aussi avec franchise sa lutte contre un trouble alimentaire, le qualifiant de « la plus horrible danse avec quelque chose qui est censé apporter la vie ».