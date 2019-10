Ce gilet est un modèle vintage, de la marque Manhattan, aujourd’hui disparue, qui porte des marques, notamment un trou de cigarette, et n’a jamais été lavé.

(New York) Le légendaire gilet vert olive du chanteur du groupe Nirvana Kurt Cobain, porté lors de l’enregistrement du concert « Unplugged » de 1993 et jamais lavé, est parti pour 334 000 dollars samedi aux enchères à New York.

Agence France-Presse

Le vendeur, Garrett Kletjian, propriétaire d’une écurie de course automobile (Forty7 Motorsports), l’avait acquis il y a quatre ans pour 137 500 dollars.

Ce gilet est un modèle vintage, de la marque Manhattan, aujourd’hui disparue, qui porte des marques, notamment un trou de cigarette, et n’a jamais été lavé. Il était estimé entre 200 000 et 300 000 dollars par la maison d’enchères, Julien’s Auctions

Le concert « Unplugged », enregistré à New York le 18 novembre 1993 pour la chaîne musicale MTV, correspond à l’apogée du groupe de rock le plus marquant des années 90, qui a cristallisé autour de lui un mouvement musical, le grunge.

La prestation scénique acoustique (« Unplugged » veut dire débranché) est intervenue moins de six mois avant le suicide, le 5 avril 1994, de Kurt Cobain, dépressif et dépendant à l’héroïne.

Le guitariste et chanteur n’aura pas connu la publication de « Unplugged », qui allait se hisser au premier rang des ventes de disques dès sa sortie, en novembre 1994. Selon le magazine spécialisé Billboard, il s’est écoulé à plus de cinq millions d’exemplaires aux États-Unis.

Samedi toujours, un autre objet ayant appartenu à Kurt Cobain, sa guitare Fender Mustang pour gaucher utilisée durant la tournée « In Utero », a été vendu 340 000 dollars.