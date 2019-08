La semaine dernière, c’était Safia Nolin. Cette semaine, c’est au tour d’Ashley Graham de dévoiler son corps sans filtre à la webosphère.

Audrey Ruel-Manseau

La Presse

La mannequin taille plus, qui a annoncé sa première grossesse la semaine dernière, a partagé une photo d’elle, nue, exposant les vergetures sur ses hanches et ses cuisses.

Le cliché publié sur son compte Instagram et accompagné de la mention « Same same but a little different » (traduction libre : « Du pareil au même, mais un peu différent ») a récolté plus de 1,18 million de mentions J’aime et des centaines de commentaires mitigés.

Tandis que certains saluent l’audace, l’assurance et l’amour de soi que la future maman leur inspire, d’autres contestent la pertinence de ce genre de publication ou encore reprochent à Ashley Graham de se dénuder pour se rendre intéressante.