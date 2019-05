Céline Dion en couverture du Elle américain

Céline Dion est en couverture du magazine Elle américain, qui titre son dossier « The Power of Céline ».

La star a réalisé une impressionnante séance photo mode où elle porte différentes tenues haute couture.

En couverture, elle pose en robe Valentino, puis elle ose notamment le jaune dans un ensemble signé Givenchy Haute Couture et un une-pièce noir à paillettes Armani Privé.

Céline Dion confie qu'elle a été extrêmement émue lors du défilé Valentino à Paris en janvier dernier, lorsqu'elle a entendu The First Time Ever I Saw Your Face de Roberta Flack, car cette chanson avait joué à son mariage. - Olivia Lévy