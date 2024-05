(Madrid) Un tableau de Francis Bacon d’une valeur de cinq millions d’euros (7,5 millions de dollars canadiens), dérobé avec quatre autres toiles du peintre britannique chez un particulier il y a neuf ans, a été retrouvé à Madrid, a annoncé jeudi la police espagnole.

Agence France-Presse

Cette toile fait partie d’un ensemble de portraits du banquier espagnol José Capelo peints par l’artiste. Ils avaient été volés à l’été 2015 dans l’appartement de leur propriétaire madrilène, alors que ce dernier se trouvait à Londres.

Ce cambriolage avait été présenté à l’époque comme l’un des plus importants vols d’art contemporain en Espagne, la valeur globale des cinq tableaux étant estimée à 25 millions d’euros (37 millions $). Les malfaiteurs avaient également emporté un coffre-fort et des bijoux.

Trois des cinq tableaux ont été retrouvés en 2017. La police espagnole avait alors fait état de plusieurs interpellations effectuées au fil des investigations, précisant que l’enquête se poursuivait pour mettre la main sur les deux dernières peintures.

Selon la police, l’enquête a permis d’arrêter en février à Madrid deux nouvelles personnes, soupçonnées d’avoir eu en leur possession les deux derniers tableaux. « À la suite de ces arrestations », l’une de ces deux toiles « a été localisée dans un immeuble de Madrid », détaille-t-elle dans un communiqué.

Au total, depuis le début de l’enquête en 2015, « seize personnes soupçonnées d’être impliquées dans le vol ont été arrêtées », dont le commanditaire et ses « auteurs matériels », écrit la police, qui précise poursuivre son enquête pour localiser la cinquième et dernière œuvre dérobée.

La police n’a pas livré davantage de détails sur les personnes impliquées dans ce vol et la façon dont elles ont été identifiées.

Selon un article du quotidien El Pais publié en 2017, le commanditaire serait un marchand d’art madrilène. Sa piste aurait été retrouvée grâce à un autre marchand d’art, auquel les photos des tableaux volés avaient été transmises en vue de leur vente.

Francis Bacon, né en 1909, est notamment célèbre pour ses triptyques, dont l’un, Trois études de Lucian Freud, s’est vendu pour 142,4 millions de dollars américains (195 millions $ CAN) en 2013, chez Christie’s à New York, devenant à l’époque l’œuvre d’art la plus chère au monde.

Le peintre britannique, passionné par les grands maîtres espagnols Goya et Velazquez, s’est éteint dans la capitale espagnole en 1992.