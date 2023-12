Visite à la Biosphère

À quand remonte la dernière fois où vous êtes allés à la Biosphère ? C’est bien ce que je croyais… On la voit, c’est l’un des symboles de Montréal, mais on n’y va pas. Et pourtant, visiter la Biosphère, une journée enneigée, c’est déjà une sortie qui vaut le détour par la ligne jaune. Il faut aussi prévoir le temps d’y flâner, simplement pour admirer les lieux et les points de vue. Et il y a ces expos qui abordent, d’une façon ou d’une autre, la nature et la vie. Un exemple : dans l’atelier d’Ari Bayuaji, on voit comment il est possible de « tisser l’océan » en utilisant les fils de plastique retrouvés dans la mer, à Bali.

Stéphanie Bérubé, La Presse

(Re)découvrir les maisons de la culture

PHOTO ALEXIS VIGNEAULT, FOURNIE PAR LE COMMISSAIRE

Pourquoi ne pas profiter de ces quelques jours de congés pour visiter une maison de la culture ? L’entrée est libre, mais vérifiez les horaires, qui varient beaucoup. Un conseil : sortez de votre quartier. Faites-en une aventure ! On recommande Water sync, présentée à la maison de la culture Janine-Sutto, jusqu’au 7 janvier. On y retrouve des œuvres de 12 artistes, autour de l’eau. Le tout, sous la direction d’Alex Côté, un artiste multidisciplinaire audacieux qui récupère ses matériaux lors de nettoyage de berges pour en faire des œuvres fortes, qui veulent mettre en évidence cette négligence individuelle qui a des conséquences collectives.

Stéphanie Bérubé, La Presse

Riopelle à Ottawa

La grande rétrospective Riopelle, À la croisée des temps, présentée au Musée des beaux-arts d’Ottawa, boucle cette année qui marque le centième anniversaire de ce grand artiste, mort en 2002. L’exposition est exhaustive, raconte parfaitement le parcours, la démarche du trappeur supérieur ; ses rencontres sur cinq décennies. On y découvre des époques où le travail de l’artiste est différent de ce que l’on connaît de lui, pour la plupart d’entre nous. On y présente même des œuvres inédites. Jusqu’au 7 avril 2024.

Stéphanie Bérubé, La Presse

PHOTO FOURNIE PAR LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS DU CANADA La danse, 1971 : techniques mixtes sur papier et toile. Collection Simon Blais. © Succession Jean Paul Riopelle. Avec l’autorisation d’archives du catalogue raisonné de Jean Paul Riopelle.

Toujours à l’affiche, dans les musées de Montréal

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE L’exposition Marisol au Musée des beaux-arts de Montréal

Plusieurs expos marquantes de l’automne se poursuivent pendant les Fêtes. Pensez à la rétrospective Marisol au Musée des beaux-arts de Montréal (jusqu’au 21 janvier) et aux ateliers de création pour la famille ; l’expo des Pussy Riot, Velvet Terrorism, au Musée d’art contemporain (jusqu’au 10 mars à Place Ville Marie) ; Wampum, perles de la diplomatie, sur ces ceintures fabriquées par les peuples autochtones à partir de perles de coquillages (jusqu’au 10 mars au musée McCord Stewart) ; ou encore l’expo consacrée au fleuve Saint-Laurent, Échos des rivages (jusqu’au 3 mars au Musée Pointe-à-Callière). C’est l’occasion idéale de les rattraper pendant le congé des Fêtes !

Jean Siag, La Presse