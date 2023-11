Vous n’avez pas eu le temps d’aller dans l’espace cet automne ? Vous pouvez vous reprendre : l’exposition-expérience L’infini est prolongée jusqu’au début de l’année prochaine.

L’infini est une création des Studios Felix & Paul et du Studio Phi. Elle a été présentée une première fois à Montréal en 2021, puis est partie en tournée américaine – San Francisco, Seattle et Houston, évidemment.

On annonce sa prolongation jusqu’au 7 janvier prochain. Ça va donner du temps à tous ceux et celles qui regardaient cette expérience de loin, voire de haut, en croyant que c’est un attrait réservé aux touristes. Son emplacement, le Vieux-Port de Montréal, ne fait rien pour dissiper la méprise. Son prix non plus, par ailleurs, car à plus de 40 $ le billet pour adulte, 30 $ par enfant (8 ans et plus), ça fait cher la sortie familiale.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Photo prise lors de l’inauguration de l’exposition de réalité virtuelle, L’infini, à L’Arsenal

Mais pour aller dans l’espace, c’est une aubaine.

Car c’est ce dont il s’agit : un voyage, bien loin du quotidien.

D’abord, il y a la prouesse technologique, dont on a abondamment parlé. Pour se retrouver en visite interactive dans la Station spatiale internationale, la production a travaillé en étroite collaboration avec la NASA.

Cette intrusion dans la Station spatiale internationale est tout à fait spectaculaire. Quiconque a un petit faible pour la technologie aérospatiale, ou la technologie tout court, va avoir un vertige en se trouvant au beau milieu de la station, avec les astronautes, les vrais, dont notre David Saint-Jacques bien à nous. Ils nous racontent des segments de leur vie sidérale, avec générosité et simplicité.

Expérience poétique

C’est déjà beaucoup d’émotions, mais ça n’est rien comparé à ce qui attend le visiteur lorsqu’il sortira de la station, pour se retrouver dans l’espace. Dans le vide, avec la Terre en dessous, comme la voient les astronautes.

Vous dire comme on se sent tout petit…

C’est émouvant, poétique.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Photo prise lors de l’inauguration de l’exposition de réalité virtuelle L’infini, à L’Arsenal

Personnellement, j’y serais bien restée une heure à regarder le monde, mais c’est malheureusement impossible, car on doit (trop) rapidement passer à une prochaine étape, pour terminer l’aventure avec le visionnement d’un film (autour de 10 minutes) qui, heureusement, se passe aussi dans l’espace, version 360 degrés puisqu’on est toujours muni de notre casque. Ça permet au visiteur de regarder le point de vue qui l’intéresse le plus, la Station ou l’espace. En tout, la visite aura duré environ une heure.

Bon à savoir : l’appareil et toute l’expérience sont simples. On pourrait très bien y emmener quelqu’un qui n’a jamais vécu une expérience de réalité augmentée et il y serait très à l’aise.

L’expo est donc prolongée jusqu’après les Fêtes. Elle est parfaite pour une sortie en famille, mais pas uniquement puisque chacun y fait son propre voyage, dans sa bulle. Si vous n’aviez même pas songé à y aller en croyant l’attraction touristique, vous devriez assurément vous offrir cette balade parmi les étoiles.

Space Explorers : L’infini, jusqu’au 7 janvier, au Vieux-Port de Montréal