Fondation Marguerite et Aimé Maeght

Jean Paul Riopelle honoré en grand en France

(Saint-Paul-de-Vence, France) Créée en 1964 à Saint-Paul-de-Vence par deux marchands d’art et collectionneurs totalement amoureux des artistes, la Fondation Marguerite et Aimé Maeght souligne le centenaire de la naissance de Jean Paul Riopelle cet été avec Parfums d’ateliers, un programme qui comprend une exposition, un spectacle de danse, des concerts et des projections de films consacrés à l’artiste québécois.