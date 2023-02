(Saint-Pétersbourg) La police russe a saisi mercredi les pancartes pacifistes d’une artiste peintre de 77 ans, au lendemain de l’inauguration de son exposition à Saint-Pétersbourg, a indiqué un parti d’opposition russe qui avait accueilli l’évènement dans ses locaux.

Agence France-Presse

Inaugurée mardi soir dans les locaux de l’antenne locale du parti d’opposition Iabloko, l’exposition était constituée d’une vingtaine de pancartes et de tableaux crées entre 2014 et 2022 par Elena Ossipova, surnommée la « conscience de Saint-Pétersbourg » et farouche opposante à toute guerre.

Mercredi, « la police a saisi les tableaux pacifistes de Elena Ossipova », a indiqué le parti Iabloko dans un communiqué.

Les policiers sont descendus dans les locaux de l’antenne locale du parti en affirmant avoir reçu une alerte à la bombe, selon la même source.

Si aucune bombe n’a été trouvée, la police a « découvert sur les murs des images graphiques dessinées sur des toiles et du carton, qui contiennent probablement de fausses informations sur les forces armées russes », selon un protocole policier cité dans le communiqué.

« Les œuvres artistiques ont été saisies […] et emportées par la police sans même être dûment emballées », souligne Iabloko.

Parmi les pancartes de l’artiste figurait notamment celle intitulée Les yeux de la conscience : on y voit le visage d’une petite fille aux grands yeux, et une phrase en bas de la pancarte, en russe et en ukrainien : « Maman, j’ai peur de la guerre ».

Le régime du président russe Vladimir Poutine a accéléré la répression contre ses détracteurs, dans la foulée de l’offensive russe lancée en février dernier en Ukraine.

Ainsi, les autorités ont introduit une loi prévoyant jusqu’à 15 ans de prison pour toute publication d’information sur l’armée russe jugée « fausse ».

Mme Ossipova est connue depuis plusieurs années comme une farouche opposante à la politique de Vladimir Poutine et à toute sorte de conflit armé.

Elle était sortie avec une pancarte pacifiste pour la première fois en 2002, après la prise d’otages du théâtre Doubrovka de Moscou par des combattants tchétchènes.

Depuis, rares sont les actions de protestation à Saint-Pétersbourg qui se déroulent sans elle.

Interpellée à plusieurs reprises par la police, elle voit souvent ses pancartes confisquées.