Prolongement de la ligne bleue

Cinq artistes choisis pour les nouvelles stations

Marc Séguin, Nadia Myre, Ludovic Boney, Jocelyne Alloucherie et Alain Paiement ont été choisis pour créer une œuvre d’art dans l’une ou l’autre des cinq futures stations de la ligne bleue du métro de Montréal, annoncent la Société de transport de Montréal (STM) et le ministère québécois de la Culture et des Communications.