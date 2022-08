Dans l’atelier de... Mathieu Laca

L’urgence de créer

Ses portraits se vendent comme des petits pains chauds dans le monde entier. Ils sont parfois retenus pour la couverture de livres, notamment au Canada, en Allemagne, en Belgique et en Argentine. Le peintre lavallois Mathieu Laca, qui expose cet été à six endroits, au Québec et en Ontario, mène sa barque grâce à internet et quelques galeries depuis 23 ans. La Presse a rencontré l’artiste dans son atelier.