Dans l’atelier de… Michaëlle Sergile

Les mots à la source du tissage

En l’espace de cinq ans, la Québécoise Michaëlle Sergile a déjà exposé à New York, Miami et Dakar. Utilisant le tissage, elle associe les mots de l’histoire et de la lutte des Noirs à des fils textiles pour créer des installations délicates et fortes sur l’identité culturelle. Nous avons visité l’atelier de cette énergique artiste de 27 ans, en lice pour le prix Sobey 2022.