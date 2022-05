Une centaine de personnalités publiques et d’artistes de divers horizons se sont prêtés au jeu de l’autoportrait dans le cadre de la 9e édition de Moi m’aime, cent autoportraits.

Catherine Handfield La Presse

Leurs œuvres seront mises en vente jusqu’au 18 mai lors d’un encan virtuel auquel tant les collectionneurs que les gens du grand public pourront participer. On pourra notamment découvrir les univers de Louise Deschâtelets, Michel Tremblay, Kim Thúy et Luc De Larochellière, et ceux de René Derouin, André Desjardins et Karine Payette. Il s’agit d’un évènement-bénéfice au profit du Centre d’apprentissage parallèle de Montréal, qui accompagne des personnes ayant des problèmes de santé mentale.