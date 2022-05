Québec a annoncé vendredi matin l’octroi d’une subvention de 950 000 $ à la Société des musées du Québec (SMQ) pour la conception, la production et la diffusion à travers la province d’une exposition rendant hommage à Camille Laurin, père de la loi 101.

André Duchesne La Presse

Cette annonce faite par Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et ministre responsable de la Langue française coïncide avec le 100e anniversaire de naissance (6 mai 1922) de M. Laurin. L’ancien ministre péquiste s’est éteint le 11 mars 1999.

L’exposition à venir mettra l’accent sur le legs historique et tous les efforts faits par Camille Laurin pour assurer le rayonnement, la protection et la sauvegarde de la langue française au Québec.

Constituée entre autres de documents d’archives, de livres annotés, d’extraits de documentaires et de reportages, cette exposition itinérante passera par Québec, Montréal et plusieurs lieux à travers la province.

« Nous sommes fiers d’appuyer la production de cette exposition qui mettra de l’avant la contribution remarquable de Camille Laurin, a déclaré le ministre Jolin-Barrette par communiqué. Père de la loi 101 et de la politique linguistique québécoise, M. Laurin a su redonner confiance et fierté aux Québécoises et Québécois. Nous sommes convaincus que ce projet contribuera à mettre en lumière tout un pan de l’histoire de la défense du fait français au Québec ainsi que le courage et la détermination d’un grand Québécois. »