Avec une vingtaine de muralistes locaux et internationaux, dont l’Américain Shepard Fairey, alias Obey, et la participation inédite de l’artiste Caroline Monnet, Mural est de retour dans sa version classique. Avec en plus 13 concerts répartis sur 2 sites.

Éric Clément La Presse

Bon coup pour Mural, qui est parvenu à inviter le renommé muraliste et illustrateur américain Shepard Fairey, connu sous le nom d’Obey – comme sa marque de vêtements – et réputé, entre autres, pour l’affiche Hope de Barack Obama, qu’il a réalisée pour la campagne présidentielle américaine de 2008.

Cette tête d’affiche prestigieuse créera une œuvre murale dans l’ancien Red Light, sur la façade nord d’un immeuble du boulevard Saint-Laurent, au nord de la rue Sainte-Catherine, près de l’ancienne succursale de la marque d’articles de cuir Screaming Eagle. Un lieu central que Mural est parvenu à obtenir, dit Pierre-Alain Benoît, directeur général du festival, grâce à l’intervention du comité d’urbanisme de la Ville de Montréal auprès du propriétaire du terrain.

PHOTO FOURNIE PAR MURAL L’affiche Hope réalisée par Obey en 2008

« On peut s’attendre à ce que Shepard Fairey explore avec son œuvre murale la thématique de la paix dans le monde, dit Pierre-Alain Benoît. Il fera aussi une performance de DJ lors de notre cocktail d’ouverture, le 8 juin. » L’artiste américain présentera également une exposition de ses œuvres récentes à la galerie S16, à Westmount, Obey Giant–Solo Show, du 9 juin au 3 juillet.

PHOTO FOURNIE PAR MURAL Obey en pleine action

PHOTO FOURNIE PAR MURAL Obey sur une œuvre murale

PHOTO FOURNIE PAR MURAL Une des impressions de sa série Ar-15 Lily qui fera partie de son expo à la galerie S16 1 /3





Autre originalité de cette dixième édition, l’artiste franco-algonquine Caroline Monnet a été invitée à réaliser sa première œuvre murale à vie. « J’ai toujours voulu faire ça, dit-elle à La Presse. Mes designs se prêtent bien pour une œuvre murale et occuper l’espace public est toujours intéressant. Par contre, je vais devoir prendre un cours de lift [nacelle] ! Et c’est quand même différent de l’atelier, car je vais travailler avec mes motifs sur du grand format. Ce sera une œuvre originale, bien sûr, et en noir et blanc. En milieu urbain, on est toujours bombardé de couleurs alors je trouve que le noir et blanc, ce sera intéressant. »

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Ravages, de 2021, représente le type de motifs dont Caroline Monnet va s’inspirer pour réaliser son œuvre murale.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Caroline Monnet 1 /2



Sinon, le festival accueillera durant 11 jours de bonnes pointures internationales. Caratoes, une artiste belge établie à Hong Kong et dont les œuvres murales sont époustouflantes, Mando Marie, une Américaine installée au Portugal, Dalkhafine, la muraliste française qui vit en partie à Montréal depuis 2013, Vexx, un artiste de la Belgique, ou encore le Brésilien VJ Suave.

Forte participation également des fleurs de lys et feuilles d’érable avec les Montréalais Olivier Bonnard, Marc-Olivier Lamothe, Awie, Aliendope et Melissalikesushi, le Vancouvérois Drew Young, la « Montréalo-Sudaméricaine » Danaé Brissonnet et les Ontariens Burnt Toast et Hate Copy. Les noms d’autres muralistes seront annoncés ultérieurement.

PHOTO FOURNIE PAR MURAL Une œuvre murale créée par Caratoes et l’artiste Smitheone, à Portland, en 2017.

PHOTO FOURNIE PAR MURAL Le muraliste belge Vexx produit des œuvres riches en couleurs.

PHOTO FOURNIE PAR MURAL Une œuvre de Vexx 1 /3





L’artiste Alexis Vaillancourt (le doué fils d’Armand) fera équipe avec Olivier Bonnard pour animer au moyen de sculptures et d’installations lumineuses la zone principale du festival, près du 3527, boulevard Saint-Laurent, où d’ailleurs la grande œuvre murale créée l’an dernier par Birdo demeure en place. Mural présentera de l’art en direct sur le boulevard, notamment immersif dans une sorte de labyrinthe autour du parc du Portugal. Il y aura des activités dans le parc des Amériques et une zone consacrée à l’innovation, sur le stationnement au nord de l’ancien cinéma Ex-Centris. Les amateurs de tous âges pourront participer à des ateliers, découvrir des œuvres en réalité augmentée (avec Aliendope), voir des projections architecturales et des installations numériques, et expérimenter de la réalité virtuelle.

PHOTO FOURNIE PAR MURAL L’œuvre Kalevipoeg créée par Olivier Bonnard à Tallinn, en Estonie, l’été dernier

PHOTO FOURNIE PAR MURAL Une autre œuvre murale d’Olivier Bonnard, Le vase, réalisée à Kyiv, en Ukraine, en 2016, dans le cadre d’un projet pour la paix. Il espère que ces immeubles sont encore debout…

PHOTO YASUKO TADOKORO, FOURNIE PAR L’ARTISTE Les joies de l’été, réalisée près du 3535, boulevard Saint-Laurent, en août 2020, par Marc-Olivier Lamothe 1 /3





Le festival s’étend. Il a obtenu de nouveaux murs concédés par des propriétaires. « On commence à exploiter un peu plus le secteur au nord de l’avenue du Mont-Royal, la société de développement commercial ayant étendu son territoire jusqu’à Laurier, dit Pierre-Alain Benoît. Ça nous apporte trois ou quatre murs supplémentaires. »

Concerts

Mural 2022 présentera 13 spectacles musicaux répartis sur 2 sites : 10 dans le stationnement du 3527, boulevard Saint-Laurent, et 3 concerts majeurs, les 10, 11 et 12 juin, sur un terrain proche de l’École de technologie supérieure (ETS) et de la station de métro Bonaventure, à l’intersection des rues Peel et Saint-Jacques. Un espace qui pourra accueillir 4000 festivaliers.

La 10e édition du festival montréalais d’art urbain Mural aura lieu du 9 au 19 juin autour du boulevard Saint-Laurent.