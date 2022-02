L’expérience immersive L’infini (The Infinite) a été sélectionnée pour un prix d’innovation au festival South by Southwest (SXSW), dans la catégorie réalité virtuelle.

Laila Maalouf La Presse

La création de Felix & Paul Studios et de Phi Studio, qui avait été présentée à l’Arsenal l’été et l’automne derniers, propose une visite intime et ludique de la Station spatiale internationale (SSI) en compagnie d’astronautes, dont David St-Jacques. Le projet avait été développé avec Time Studios et la collaboration de la NASA.

Le prix vise à récompenser des percées en matière de réalité virtuelle, mixte ou augmentée, notamment dans l’utilisation de nouvelles technologies. Quatre autres projets, des États-Unis et du Royaume-Uni, sont également en lice.

Les gagnants seront dévoilés le 14 mars prochain à Austin, au Texas.