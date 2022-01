Réalité virtuelle et relaxation au Centre Phi

Réalité virtuelle et réalité augmentée sont au programme du temps des Fêtes au Centre Phi. Avec une vidéo immersive, We Live in an Ocean of Air, et quatre expériences gratuites : une écoute intime de musique actuelle dans une ambiance presque orientale, un parcours de personnages qui apparaissent ici et là dans l’édifice, une rivière poétique avec Joséphine Bacon et des clins d’œil à la créativité noire à Montréal.