(Miami) Bob Dylan raconte des histoires à travers ses chansons depuis 60 ans, mais récemment, le maître parolier américain a également capturé des moments dans une nouvelle série de peintures qui, tout comme ses chansons, sont intimes et un peu mystérieuses.

Adriana Gomez Licon Associated Press

L’exposition la plus complète d’art visuel du lauréat du prix Nobel qui se tiendra aux États-Unis sera présentée mardi à Miami au Patricia & Phillip Frost Art Museum. Quarante nouvelles pièces de l’auteur-compositeur de 80 ans seront présentées pour la première fois.

L’exposition avec plus de 180 acryliques, aquarelles, dessins et sculptures en ferronnerie débutera la même semaine qu’Art Basel Miami Beach et se poursuivra jusqu’au 17 avril sans aucun arrêt annoncé pour le moment. Les billets sont vendus 16 $ et sont réservés par créneaux horaires.

« Retrospectrum » comprend certaines des œuvres de Dylan des années 1960, à commencer par des croquis au crayon qu’il a faits de ses chansons telles que Highway 61 Revisited et Like a Rolling Stone. Ses pièces, empruntées à des collections privées du monde entier, comprennent également des croquis abstraits des années 1970 et sont présentées dans six grandes salles, mais la grande majorité a été créée au cours des 15 dernières années.

« Il était reconnu de toutes les manières possibles en tant qu’écrivain, compositeur, chanteur, interprète, etc. C’est maintenant que le public voit aussi le dernier élément », a déclaré Shai Baitel, qui a conçu le spectacle en tant que directeur artistique du Musée d’art moderne de Shanghai, où il a fait ses débuts. « Dylan est capable de s’exprimer de tant de façons. »

Une toile géante à couper le souffle d’un coucher de soleil à Monument Valley sur la ligne Utah-Arizona sert d’introduction aux dernières œuvres de Dylan. Il a mentionné son admiration pour le réalisateur de films occidentaux John Ford, qui a utilisé ce même paysage emblématique dans plusieurs de ses films.

Passé le mur avec la peinture des buttes rougeâtres se trouve une salle avec la nouvelle série intitulée « Deep Focus », du nom d’une technique cinématographique où rien n’est flouté.

« Toutes ces images viennent de films. Ils essaient de mettre en évidence les différentes situations difficiles dans lesquelles les gens se trouvent », aurait déclaré Dylan sur l’un des murs. « Les rêves et les plans sont les mêmes – la vie telle qu’elle vous arrive sous toutes ses formes. »

Dylan offre beaucoup de vie urbaine comme le préconisaient les artistes de l’école Ashcan lorsqu’ils représentaient des images réalistes des difficultés des gens au tournant du 20e siècle.

Un groupe de jazz joue dans un club coloré dans l’une des peintures ; un homme aux cheveux gris compte des liasses de billets dans une autre. Il dépeint deux hommes se battant dans un match de boxe et dépeint une femme assise seule dans un bar buvant et fumant avec un regard intrigant sur son visage.

L’exposition a des affichages interactifs pour les mélomanes. Les 64 cartes avec des mots des paroles de Subterranean Homesick Blues qu’il a feuilletées dans l’un des premiers clips musicaux jamais réalisés ont été encadrées et alignées en huit colonnes sur huit rangées, tandis que le clip est lu en boucle.

On ne sait pas encore si Dylan, qui est actuellement en tournée pour son 39e album Rough and Rowdy Ways, visitera l’exposition.

Jordana Pomeroy, la directrice du Patricia & Phillip Frost Art Museum, a déclaré qu’il s’agira de son premier évènement payant depuis l’ouverture du musée en 2008. La Florida International University organisera un symposium sur Dylan invitant des universitaires à discuter de l’ensemble du travail de l’auteur-compositeur.

« C’est le traitement que nous réservons à Bob Dylan », a déclaré Mme Pomeroy.