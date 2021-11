(Ottawa) Les musées nationaux à Ottawa et Gatineau exigeront une preuve de vaccination de leurs visiteurs à partir du 1er décembre prochain.

La Presse Canadienne

Tous ces musées en ont fait l’annonce lundi matin.

Le Musée de l’aviation et de l’espace, celui de l’agriculture et de l’alimentation, celui de l’histoire, celui des sciences et de la technologie, celui de la nature, celui de la guerre, ainsi que le Musée des beaux-arts du Canada imposent tous cette nouvelle règle aux visiteurs de 12 ans et plus.

« En tant qu’institutions publiques, nous croyons qu’il est de notre devoir de prendre les précautions nécessaires pour assurer la sécurité des visiteurs et de faire notre part pour aider à éliminer la propagation du virus de la COVID-19 », peut-on lire dans le communiqué publié par le Musée des sciences et de l’innovation du Canada.

Les musées nationaux font savoir que leurs employés seront également pleinement vaccinés. Le 15 novembre marque la date à laquelle tout employé de la fonction publique qui refuse le vaccin sans présenter une exemption médicale ou religieuse est mis en congé, sans solde.

La preuve de vaccination des visiteurs devra dater d’au moins 14 jours pour faire ouvrir les portes des musées. Elle devra être présentée avec une pièce d’identité délivrée par un gouvernement.

Depuis la réouverture de ces musées dont la fermeture avait été imposée par le déclenchement de la pandémie de COVID-19, le port du masque y est obligatoire. On y a également instauré des mesures supplémentaires de nettoyage.

« Exiger une preuve de vaccination n’est qu’un autre moyen pour les musées nationaux de faire leur part pour offrir un environnement sécuritaire au public et au personnel », a-t-on fait remarquer dans le communiqué publié par le Musée canadien de l’histoire.