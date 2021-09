Le festival Lumifest revient ce week-end pour une sixième année dans les rues du Vieux-Longueuil, cette fois sous le thème du New Wave, avec projections architecturales, spectacles déambulatoires, installations interactives, animations de rue, DJs et VJs s’inspirant de cet univers musical éclaté rendu populaire dans les années 80 et 90.

Pierre-Marc Durivage La Presse

Le balcon de l’édifice Marcel-Robidas se transformera ainsi en scène éphémère haute en couleur : jeudi, le DJ AJ Marr et le VJ Bun Bun comptent s’inspirer des Deutsch party berlinois en revisitant les succès d’Allemagne, des États-Unis et de l’Australie, vendredi sera la soirée « Pied de poule », consacrée aux succès de France, de Belgique et du Québec, alors que le DJ Mathieu Beauséjour et le VJ Pumpkin seront samedi les animateurs de la soirée British Invasion.

Une douzaine de sites répartis de part et d’autre dans la rue Saint-Charles et dans le parc St. Mark feront par ailleurs du cœur du Vieux-Longueuil un véritable musée à ciel ouvert, notamment grâce à des œuvres interactives projetées sur des conteneurs, fruit de la création de diplômés du programme Techniques d’intégration multimédia du cégep Édouard-Montpetit. Tout près, on pourra aussi faire l’expérience de Luminescence sous draps, une expérience de création multisensorielle présentée par le duo d’artistes NE10 formé d’Élie Jean-Avoine et Francis Laroche.

Aussi, deux projections architecturales réalisées par les artistes Line Katcho et Myriam Boucher retrouveront les murs du 3e lieu, rue Saint-Jean, et du restaurant Trebbiano, rue Saint-Charles. Les deux œuvres avaient été réalisées l’an dernier à l’occasion du Lumifest en cavale.

PHOTO FOURNIE PAR LE LUMIFEST Deux projections architecturales présentées en 2020 à l’occasion du Lumifest en cavale seront de retour cette année.

L’entrée du site est libre, certaines lignes d’autobus du RTL sont aussi gratuites pour faciliter l’accès à partir du métro Longueuil. Le passeport vaccinal sera toutefois exigé dans l’aire de restauration, où seront notamment proposés des menus associés aux thèmes des trois soirées du Lumifest : les saucisses de William J. Walter pour le Deutsch Party, le smoked meat montréalais de l’École Hôtelière de la Montérégie pour la Soirée Pied de poule et le fish & chips de La Buvette bar à vin futé pour la British invasion.