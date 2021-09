Arts visuels

Fondation Phi

Larry Achiampong ou forger un autre avenir

Artiste britannique originaire du Ghana, Larry Achiampong célèbre les racines, la famille, l’humanisme et la vertu. La Fondation Phi nous le fait découvrir cet automne, dans le Vieux-Montréal, avec une expo créée in situ, colorée et plongée notamment dans les enseignements que l’on doit tirer collectivement de la pandémie.