Arts visuels

L'infini

Fantastique odyssée

Jeff Bezos a fait un saut de quelques minutes dans l’espace mardi dernier. L’expérience immersive L’infini donne l’occasion d’aller plus haut et plus loin : la création de Felix & Paul Studios et de Phi Studio, présentée à l’Arsenal, propose une visite intime et ludique de la Station spatiale internationale (SSI) en compagnie d’astronautes, dont David St-Jacques.