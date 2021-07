Gaspésiens et visiteurs pourront profiter du circuit de 16 expositions installées dans la péninsule, de Petite-Vallée à Matapédia, dans le cadre de la 12e édition des Rencontres internationales de la photographie en Gaspésie.

Simon carmichael Collaboration spéciale, Le Soleil

« Le thème de cette année, Conversations, cadre bien avec nos nombreuses discussions confinées des derniers mois », juge le directeur général et artistique des Rencontres, Claude Goulet, qui les a mises sur pied en 2010. « On veut vraiment aller à la rencontre des gens, faire converser le public, les œuvres et les artistes. »