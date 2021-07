Signe de nos temps déconfinés, la prochaine édition de la Foire d’art contemporain Papier se déroulera en formule hybride. Son volet physique aura lieu du 26 au 28 novembre, au Grand Quai du Port de Montréal, tandis que le volet virtuel prendra place sur la nouvelle plateforme de l’évènement : papiermontreal.com.

Luc Boulanger La Presse

« Cette plateforme sera non seulement un levier pour faire rayonner Papier 2021 d’un bout à l’autre du pays et ainsi élargir grandement ses publics, mais apportera également une complémentarité numérique essentielle à la pérennité de la foire. Dorénavant, le volet virtuel sera d’ailleurs partie intégrante de Papier », a indiqué l’organisation de la Foire d’art contemporain, par voie de communiqué, mercredi.

Qui plus est, l’identité visuelle et graphique de Papier 2021 a été renouvelée par Principal, le studio de design stratégique qui collabore avec Papier depuis maintenant cinq ans. Créée en 2007, Papier est la plus importante foire d’art au Québec.