Malgré une année et demie particulièrement difficile pour le milieu culturel, le Musée d’art contemporain de Montréal (MAC) a acquis 52 nouvelles œuvres, pour un montant de près 683 154 $, soit le double de son budget d’acquisition.

Léa Carrier La Presse

Le MAC en a fait l’annonce, mardi, dans un communiqué de presse. « Le Musée souhaite remercier les artistes, galeristes, collectionneurs, donateurs et travailleurs culturels qui contribuent à faire rayonner l’art qui nous est contemporain au Québec », peut-on y lire.

Ce sont donc 52 œuvres de 40 artistes - dont 95 % en sont à leur première acquisition - qui se sont ajoutées à la collection du MAC, grâce à l’initiative Je soutiens l’art d’ici. Lancée en avril 2020 par le Musée et la Fondation du MAC, la campagne de financement visait à encourager les artistes québécois, durement touchés par la crise sanitaire.

Dans « une année historique » pour la Fondation du MAC, plus de 600 donateurs ont adhéré au mouvement.

« Cette campagne, bien au-delà de la somme récoltée et de la générosité de notre communauté, a été porteuse de sens et de cohérence pour la Fondation et le Musée en cette année si particulière – un fil conducteur qui nous a permis de mobiliser nos équipes et d’œuvrer au meilleur de nos capacités », a déclaré Anne-Marie Barnard, directrice générale de la Fondation du MAC.

Les fonds serviront aussi à la réalisation d’une sculpture inédite de l’artiste Abbas Akhavan, qui sera dévoilée à la réouverture du MAC en 2025.