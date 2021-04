Forte de son succès, l’exposition de haute couture Christian Dior sera prolongée jusqu’au 26 septembre prochain, a annoncé le Musée McCord, mardi.

Léa Carrier

La Presse

L’exposition, qui met en vedette 51 vêtements du couturier éponyme, affiche complet la plupart du temps, a informé le Musée McCord par voie de communiqué. Elle a ainsi été prolongée « pour permettre au plus grand nombre de venir la découvrir ».

Produite par le Musée royal de l’Ontario et présentée par Holt Renfrew Ogilvy, la collection couvre les débuts de la maison Dior en 1947, et sa révolution « New Look », jusqu’au décès de son créateur, dix ans plus tard. Les visiteurs découvrent le processus de création du couturier parisien, des croquis et des patrons aux robes de soirée. Une section est également consacrée aux accessoires imaginés par le couturier mythique, dont les parfums, les chaussures et les bijoux.

Le Musée McCord devait originellement accueillir la collection du 25 septembre 2020 jusqu’au 3 janvier 2021.