Arts visuels

Patrick Beaulieu

Contempler la fonte

L’artiste Patrick Beaulieu a réalisé, en mars, une excursion en motoneige entre le lac Matagami et Val-d’Or, en passant par… Chibougamau et le lac Saint-Jean ! Intitulée Fondre, sa performance a duré 17 jours, soit jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de neige. Une expo et un livre découleront de sa démarche artistique fondée sur l’intuition, la persévérance et l’abandon.