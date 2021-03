Oeuvre numérique vendue pour 69,3 millions

L’acheteur se cache derrière un pseudonyme

(New York) L’acheteur de l’oeuvre numérique Everydays : the First 5000 Days, vendue pour 69,3 millions de dollars américains jeudi, est un collectionneur habitué des nouvelles technologies qui se cache derrière un pseudonyme, Metakovan, a annoncé vendredi la maison d’enchères Christie’s.