En prélude ou en complément de l’expérience déambulatoire OASIS immersion, présentée dès le 25 février au Palais des congrès de Montréal, les créateurs de l’expérience immersive proposent une balado mettant la lumière le parcours de vie de Québécois hors du commun comme David Saint-Jacques et Alexandra Stréliski.

Pierre-Marc Durivage

La Presse

Animée par Gregory Charles, la série balado Inspirations est directement liée aux sujets de l’exposition, chaque épisode d’une durée d’environ 30 minutes est disponible gratuitement sur différentes plateformes. C’est, dans le contexte de la pandémie, une façon de plonger dans l’univers de Québécoises et de Québécois au parcours inspirant, tout en restant dans le confort de son foyer. On en apprend donc davantage sur l’astronaute David Saint-Jacques et la pianiste Alexandra Stréliski, mais aussi le YouTuber Émile Roy, l’architecte Pierre Thibault et de la femme d’affaires Fabienne Colas.

Ça se veut aussi une introduction à l’exposition constituée d’un parcours illuminé par 105 projecteurs au laser et appuyé par une sonorisation ambiophonique de 119 haut-parleurs, un vaste chantier immersif piloté par le directeur de création Denys Lavigne.

