On est tiraillé entre notre affiliation aux musées, parce que nous sommes des OBNL, et le fait que la manière dont on reçoit le public est exactement la même que celle des galeries du Belgo. Les gens qui font le tour des lieux de diffusion le voient, on a les mêmes normes, le port du masque, le gel, le nombre de visiteurs qu’on a limité…