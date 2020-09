Le Musée des beaux-arts de Montréal reçoit trois affiches de Toulouse-Lautrec

Le Musée des beaux-arts de Montréal a annoncé mardi avoir reçu trois affiches signées Henri de Toulouse-Lautrec : La revue blanche, May Milton et Divan japonais, des lithographies réalisées entre 1893 et 1895.