Deux musées suspendent leurs publicités sur Facebook

Le Musée de la civilisation, à Québec, et le Musée d’art contemporain de Montréal ont tous deux annoncé, mercredi, leur décision de suspendre l’achat de publicité sur Facebook pour le mois de juillet – et jusqu’à nouvel ordre dans le cas du Musée de la civilisation, emboîtant le pas à plusieurs multinationales et au gouvernement québécois qui se sont joints au mouvement #stophateforprofit, réclamant un meilleur encadrement des messages à caractère haineux, incitant à la haine, discriminatoires et racistes sur ces plateformes.