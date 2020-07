Le Musée de la civilisation, à Québec, et le Musée d’art contemporain de Montréal ont tous deux annoncé, mercredi, leur décision de suspendre l’achat de publicité sur Facebook pour le mois de juillet – et jusqu’à nouvel ordre dans le cas du Musée de la civilisation, emboîtant le pas à plusieurs multinationales et au gouvernement québécois qui se sont joints au mouvement #stophateforprofit, réclamant un meilleur encadrement des messages à caractère haineux, incitant à la haine, discriminatoires et racistes sur ces plateformes.

La Presse

« Nous continuons de penser que Facebook, comme bien d’autres plateformes, joue un rôle important et utile dans l’univers des communications, mais que les algorithmes doivent refléter les priorités humaines et sociales, dans le respect de tous les individus », a expliqué Stéphan La Roche, président-directeur général, Musée de la civilisation.

Le MAC s’est aussi dissocié d’Instagram.