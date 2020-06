Sœur Madeleine Juneau, directrice générale de la Maison Saint-Gabriel, enseignante et muséologue, est morte vendredi à l’âge de 74 ans. Des témoignages, notamment celui de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, soulignent sa grande contribution au patrimoine et à l’histoire de Montréal comme du Québec.

Éric Clément

La Presse

Membre de la Congrégation de Notre-Dame depuis 1966, Madeleine Juneau a rendu l’âme à l’hôpital de Verdun, où elle se trouvait depuis peu. Ayant forgé avec détermination le caractère patrimonial de la Maison Saint-Gabriel, musée et site historique montréalais, sœur Madeleine Juneau a contribué à célébrer la mémoire de Marguerite Bourgeoys, première enseignante de Ville-Marie, mais aussi celle des Filles du Roy.

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE La Maison Saint-Gabriel, musée et site historique

La mairesse de Montréal lui a rendu hommage sur sa page Facebook. « J’apprends avec tristesse le décès de sœur Madeleine Juneau, grande Montréalaise, officière de l’Ordre de Montréal, D.G. de la Maison Saint-Gabriel, musée et site historique durant plus de 20 ans, et femme d’exception à qui nous devons notamment la reconnaissance des Filles du Roy en tant que bâtisseuses de la cité, a écrit Valérie Plante. Elle aura marqué le monde muséal par son approche unique et sa détermination à faire connaître la contribution historique des femmes au développement de la métropole. Elle nous manquera grandement. Mes pensées accompagnent ses proches. »

Jean-Robert Choquet, ex-directeur de la culture et du patrimoine à la Ville de Montréal, a été secoué quand il a appris sa mort.

« Madeleine Juneau décédée ? Impensable, a-t-il écrit sur sa page Facebook. Madeleine Juneau : directe, frondeuse, déterminée, irrésistible : une force de la nature. Et aussi : moderne, créative, visionnaire : une véritable entrepreneure. Et finalement : pas reposante… Elle faisait tellement corps avec la Maison Saint-Gabriel que je n’avais aucune peine à l’imaginer, au début de la colonie, en train d’accueillir les Filles du Roy. Elle était pour moi l’incarnation contemporaine de ces générations de religieuses qui ont tellement contribué à bâtir le Québec. »

Selon M. Choquet, sœur Madeleine Juneau a fait de la Maison Saint-Gabriel « un remarquable musée d’histoire : authentique, cohérent, actuel ». Madeleine Juneau avait d’ailleurs reçu, en 2013, le prix Gérard-Morisset, remis par le gouvernement du Québec, pour le rôle dynamique qu’elle avait joué à la Maison Saint-Gabriel, classée lieu historique national en 2007.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Madeleine Juneau, le 28 octobre 2013, alors qu’elle était récompensée par le prix Gérard-Morisset pour sa contribution au patrimoine

En 2016, elle avait reçu le Prix d’histoire du Gouverneur général du Canada pour la qualité exceptionnelle des programmes muséaux présentés à la Maison Saint-Gabriel en 2015. En 2017, le Québec l’avait nommée chevalière de l’Ordre national du Québec, et le Canada lui avait remis la Croix du service méritoire (division civile).

« Elle était une infatigable amie de l’art public, dans sa forme la plus contemporaine, a écrit Francyne Lord, ex-cheffe du Bureau d’art public de la Ville de Montréal. Elle savait convaincre tout le monde, les membres des comités de sélection, les élus, les citoyens. Elle a porté haut et fort l’œuvre Le village imaginé, de Pierre Bourgault, et Leurs effigies, de Yann Pocreau. Dieu n’a qu’à bien se tenir, elle arrive au ciel avec de nombreux projets. »

