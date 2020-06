La réouverture du Louvre pensée dans ses moindres détails

(Paris) Des étiquettes bleues sont déjà collées pour baliser des itinéraires, et, ici et là on procède aux derniers nettoyages : le musée du Louvre se prépare à rouvrir pour une affluence réduite le 6 juillet et promet qu’il s’« ajustera » en cas de problèmes.