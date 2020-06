Le festival MURAL sera de retour à Montréal, dès samedi, avec une formule inédite découlant de la pandémie de COVID-19.

Éric Clément

La Presse

Ça débute avec la soirée de lancement à 18 h. Le MURAL Estival 2020 launch Party sera présenté en direct sur Twitch, Facebook et Instagram avec des performances musicales de Hologramme, Nana Zen et Nate Husser et de l’art visuel en direct avec Francorama, Mono Sourcil et LeBicar.

Des murales et des installations d’art public seront ensuite créées dans l’environnement du boulevard Saint-Laurent dans quelques jours et jusqu’au 21 août.

Les premières œuvres seront signées par l’artiste numérique canadien Fvckrender, en collaboration avec le Montréalais Jeremy Shantz, Ankhone, membre du collectif A’Shop, ainsi que Denial et Burnt Toast, Marc-Olivier Lamothe et Dalkhafine.

En juillet, une grande murale dédiée aux travailleurs de la santé sera réalisée sur un mur extérieur de l’Hôpital général juif.

MURAL Estival présentera aussi 12 œuvres temporaires peintes sur des canevas extérieurs installés sur le boulevard Saint-Laurent.

Avec la participation d’AIIK & Cleo de 123Klan, Hary/Lama, J.30 000, La Charbonne, Le renard fou, Louis Letters, Lyf3r 203, Max Prévo, MSHL, Tshoko, Yope Tercrew et Yumar.

À noter qu’il y aura une phase 2 de MURAL Estival 2020, du 22 août au 20 septembre, avec des activités programmées chaque jour. La programmation détaillée de cette phase sera annoncée début août.

> Consultez le site du festival