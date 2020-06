Le Louvre prépare sa réouverture

(Paris) Le Louvre a déjà remboursé plus de 104 000 billets non utilisés en raison du confinement et prépare méthodiquement sa réouverture pour le 6 juillet, reprogrammant à l’automne ses expositions du printemps et reprenant progressivement ses chantiers, a indiqué le musée.