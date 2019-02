La Montréalaise Caroline Monnet à la Whitney Biennial 2019

L'artiste et cinéaste montréalaise Caroline Monnet a été choisie pour faire partie de la Biennale 2019 du Whitney Museum, en mai prochain, à New York.

Le Whitney Museum of American Art a annoncé, ce lundi, la liste des 75 artistes qui participeront à la biennale, du 17 mai au 22 septembre, organisée cette année par les commissaires Jane Panetta et Rujeko Hockley. L'événement est considéré comme le plus important survol annuel de l'art contemporain en Amérique.

Née en 1985, Caroline Monnet a dit, par SMS, à La Presse être « super contente » d'avoir été choisie pour ce qui sera la première participation de cette artiste d'origine à la fois bretonne et autochtone à une biennale aux États-Unis.

« C'est une grosse marche pour moi, dit l'artiste représentée par la galerie Division. J'étais vraiment excitée d'apprendre qu'ils aimaient mon travail. C'est eux qui m'ont contactée directement. » Caroline Monnet présentera des oeuvres vidéo lors de cette biennale qui accueillera des artistes dont 75 % ont moins de 40 ans.

Dans son communiqué, le Whitney Museum décrit Caroline Monnet comme étant une artiste « dont les oeuvres vidéo et les installations multimédias abordent les contradictions de la vie et de l'identité autochtones au Canada ».

Une seule autre artiste canadienne a été sélectionnée pour la Whitney Biennial. Il s'agit de l'artiste Thirza Cuthand, originaire de Regina et vivant à Toronto, connue pour ses performances et ses réalisations de films.

Infos : carolinemonnet.ca et https://whitney.org/exhibitions/2019-Biennial.